21:15 Uhr | 05.12.2020

Rondenbarg-Prozess: Demo überwiegend friedlich

Am Sonnabend haben rund 2.000 linke Demonstranten in der Innenstadt protestiert. Begleitet von hoher Polizeipräsenz lief der Zug von der City bis nach St. Pauli. Hierbei blieb es bis auf einige Pyro-Einsätze und nach aktuellen Erkenntnisse einer Festsetzung überwiegend friedlich. Hintergrund der Demo ist der sogenannte Rondenbarg-Prozess, der diese Woche begonnen hatte. Die Teilnehmenden solidarisierten sich nach eigenen Angaben mit den fünf Angeklagten. Ihnen wird vorgeworfen, durch ihre Teilnahme an einem Aufmarsch im Bahrenfelder Rondenbarg, Gewalttätern, die Steine auf Polizisten geschmissen haben sollen, gedeckt zu haben. Die Demonstrierenden sehen darin einen Gesinnungsprozess und die Versammlungsfreiheit gefährdet. Polizei und Verfassungsschutz hatten im Vorfeld dazu aufgerufen, die Demo zu meiden. Wer hier mit demonstriere, mache sich mit gewaltorientierten Linksextremisten gemein.