Gesellschaft

15:03 Uhr | 05.12.2020

Künstler setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

"Broken" gastiert am Spielbudenplatz

„Eingeschüchtert“, „Wehre dich“, „Schau nicht weg“ - diese eindringlichen Botschaften sind Teil der Installation „Broken“, die der Künstler Dennis Josef Meseg am Sonnabend auf dem Spielbudenplatz präsentiert hat. Sie stehen auf exakt 222 Schaufensterpuppen die Meseg und einige Unterstützerinnen und Unterstützer mit orangefarbenen Flatterband zu einem stummen Mahnmal gegen psychische und physische Gewalt gegen Frauen und Mädchen beklebt haben. Die Installation gastierte nur für einen Tag in Hamburg und tourt derzeit als Zeichen gegen Gewalt an Frauen durch Deutschland.