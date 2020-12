Gesellschaft

18:03 Uhr | 04.12.2020

Hoteliers rechnen mit keinem hohen Andrang

Hotelöffnung über die Feiertage

Es sind nicht mal mehr drei Wochen bis zum Weihnachtsfest. Viele Familien bekommen über die Feiertage Besuch von außerhalb Hamburgs. Damit dies auch in Corona-Zeiten möglich ist, hat der Senat eine Ausnahmeregelung des Beherbergungsverbots veranlasst. So dürfen Hotels in Hamburg vom 23. Dezember bis zum 1. Januar Familienangehörige beherbergen. Doch die Frage bleibt, inwiefern das Angebot überhaupt angenommen wird.