Blaulicht

16:04 Uhr | 04.12.2020

Feuer in Klebstofffabrik in Eidelstedt

Rauschwaden über Hamburgs Nord-Westen

In einer Kunststoff-Produktionshalle in Eidelstedt ist am Vormittag ein Feuer ausgebrochen. Dabei sind zwei Firmenmitarbeiter verletzt worden. Die Hamburger Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner zwischenzeitlich dazu angehalten worden, Fenster und Türen zu schließen. Gesundheitsgefahr ginge nach Messung der Feuerwehr aber nicht aus. Rund um den Bahnhof Eidelstedt kam es zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr, die mittlerweile wieder aufgehoben worden sind. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.