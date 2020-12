Sport

18:25 Uhr | 03.12.2020

Beide Vereine zeitgleich im Einsatz

HSV und Pauli wollen parallel die Trendwende

Gemeinsam aus der sportlichen Talfahrt. So lautet das Motto für den HSV und den FC St. Pauli am kommenden Sonnabend. Die Stadtrivalen sind am 10. Spieltag zeitgleich im Einsatz. Während der HSV im Heimspiel gegen Hannover nach vier sieglosen Spielen mal wieder einen Dreier einfahren will, geht es für die Kiezkicker zum Keller-Duell nach Braunschweig. Auf der Spieltags-Pressekonferenz gaben sich beide Trainer trotz Negativlauf optimistisch.