Stadtgespraech

17:42 Uhr | 03.12.2020

So laufen die Umbauarbeiten

Die Messehallen als Corona-Impfzentrum

Obwohl es in der gestrigen regulären Ministerpräsidentenkonferenz vorwiegend um andere Themen ging, einigten sich die Länderchefs auch auf weitere Corona-Beschlüsse. So wird der aktuell geltende Teil-Lockdown bis zum 10. Januar verlängert. Außerdem rechne der Bund mit einer Zulassung des Biontech-Pfizer -Impfstoffes bis Ende Dezember. Unterdessen steht fest: In den Messehallen soll Hamburgs zentrales Corona-Impfzentrum entstehen. Die Umbauarbeiten laufen dort derzeit auf Hochtouren.