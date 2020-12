Blaulicht

16:48 Uhr | 03.12.2020

Täter um die 1,80 m hört auf Spitzname "Pico"

Öffentlichkeitsfahndung nach Messerangriff

Die Polizei fahndet nach einer gefährlichen Körperverletzung mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Täter. Der ca. 1,80 m große Mann hatte vor rund einem Jahr am 4. Dezember einen 39-Jährigen vor einem Supermarkt am Tibarg mit einem langen Messer attackiert. Der mutmaßliche Täter ist um die 30 und hört auf den Spitznamen „Pico“. Hinweise zu der gezeigten Person können unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle gegeben werden.