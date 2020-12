Wirtschaft

15:49 Uhr | 03.12.2020

Gewerkschaft fordert mehr Lohn für Angestellte

IG Metall übergibt Tarifforderungen

Vor dem Haus der Wirtschaft hat die Gerwerkschaft IG-Metall am Donnerstag ihre Forderungen für die anstehenden Tarifverhandlungen an den Arbeitgeberverband NORDMETALL überreicht. Bezirksleiter Daniel Friedrich fordert mehr Lohn für die 140.000 Beschäftigten in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Vor allem Angestellte in coronabedingter Kurzarbeit sollen entschädigt werden. Die bundesweit erste Verhandlungsrunde zwischen Arbeitgebern und den Gewerkschaften findet am 14. Dezember in Hamburg statt.