Politik

15:47 Uhr | 03.12.2020

Ehemaliger Fraktions-Chef der AfD in Hamburg

Jörn Kruse denkt über CDU-Beitritt nach

Der frühere Hamburger AfD-Fraktionsvorsitzende Jörn Kruse möchte zurück in die Politik. Im Falle einer CDU Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz könne der Wirtschaftswissenschaftler Kruse sich vorstellen, in die CDU einzutreten. Unter der aktuellen Merkel CDU wäre dieser Schritt allerdings unvorstellbar. Dies sagte der 72-Jährige gegenüber Hamburg 1. Auf Nachfrage bei der Hamburger CDU erklärt diese, über eine Beitritt zur CDU immer im Einzelfall zu entscheiden. "Wenn ein Beitrittsgesuch von Professor Kruse vorliegt, werden wir uns damit beschäftigen.“ Am 1. Oktober 2018 legte Jörn Kruse seinen Fraktionsvorsitz ab und trat wegen der zunehmenden Zusammenarbeit mit Rechten und Rechtsradikalen aus der AfD aus.