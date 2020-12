Blaulicht

15:45 Uhr | 03.12.2020

Großeinsatz der Feuerwehr

Stromausfall in Müllverbrennungsanlage

Ein Stromausfall in einer Müllverbrennungsanlage in Hamburg-Stapelfeld hat gestern Abend einen Großeinsatz bei der Feuerwehr ausgelöst. Während der Müll weiterhin verbrannt wurde waren die elektrisch betriebenen Sicherungsklappen und die Lüftungsanlage außer Betrieb. Damit das Feuer nicht außer Kontrolle geriet rückte die Feuerwehr aus. Der Ausfall konnte erst am späten Abend behoben werden. Die Rauchwolke zog über Hamburgs Nordosten. Es gab eine amtliche Gefahrenmeldung für die Stadtteile Sasel, Bergstedt, Volksdorf und Lemsahl-Mellingstedt.