12:17 Uhr | 03.12.2020

Handwerkskammer verzeichnet 12 Prozent weniger Azubis

Ausbildung unter Corona-Bedingungen

Die Folgen der Corona-Pandemie beeinträchtigen auch den Hamburger Ausbildungsmarkt in diesem Jahr massiv. Viele Unternehmen stecken in der Krise und können sich keine Azubis mehr leisten, aber auch die Orientierungsmöglichkeiten wie Praktika fallen teilweise weg. So verzeichnet die Handwerkskammer Hamburg für 2020 12 Prozent weniger neue Auszubildende. Aber für einige kann die Krise auch eine Chance sein.