Gesellschaft

17:39 Uhr | 02.12.2020

Frühzeitige Bescherung in der Süderstraße

Nikolaus-Besuch im Tierheim

Alle Jahre wieder - kommt der Nikolaus ins Tierheim und das obwohl doch eigentlich erst Sonntag Nikolaustag ist. Doch für die pelzigen Bewohner der Süderstraße hat der vorweihnachtliche Boote eine Ausnahme gemacht und schon jetzt die ein oder andere Leckerei verschenkt. In den letzten Jahren hatte er dabei die fleißige Hilfe von Kindern. Wegen der Corona-Auflagen sieht aber auch der Tiernikolaus-Besuch in diesem Jahr, wie so vieles, anders aus..