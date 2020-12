Blaulicht

15:43 Uhr | 02.12.2020

Verdächtiger hatte Jobcenter am Telefon gedroht

Mann nach Bombendrohung festgenommen

Eine schwer bewaffnete Einheit der Polizei hat am Vormittag einen Mann in seiner Wohnung in Hamburg-Lurup festgenommen. Der 53-Jährige soll dem Jobcenter Osdorf zuvor am Telefon mit einer Bombe gedroht haben. Ein Angestellter alarmierte daraufhin die Polizei. Bei der Festnahme erlitt die Mutter des Verdächtigen einen Schwächeanfall. Eine Bombe konnten die Beamten zunächst nicht finden.