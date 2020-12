Verkehr

15:40 Uhr | 02.12.2020

Knapp 600 Fahrgäste in einem Monat

Erste Testphase des HEAT-Busses beendet

Der Probebetrieb des autonomen Kleinbusses HEAT ist nach einem Monat planmäßig abgeschlossen. Im Winterquartier werden nun alle Daten der ersten Testphase ausgewertet, das teilte die Hochbahn am Mittwoch mit. Knapp 600 Fahrgäste waren seit Ende Oktober mit dem autonomen Shuttle auf der einen Kilometer langen Teststrecke in der HafenCity unterwegs. Per App konnten sich Interessierte für die Fahrten registrieren. Im Frühjahr 2021 beginnt die zweite Testphase. Dann soll der Kleinbus auf der kompletten Teststrecke von 1,8 Kilometern Länge unterwegs sein.