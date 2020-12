Blaulicht

17:13 Uhr | 01.12.2020

Gefährliche Körperverletzung mit Stichwaffe

Nachbarschaftsstreit eskaliert in Borgfelde

In der Bethesdastraße in Hamburg Borgfelde ist am frühen Nachmittag ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Ein Mann war mit einer Stichwaffe auf einen Anwohner losgegangen. Dieser kam sofort in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen. Ihn erwartet ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.