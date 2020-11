Stadtgespraech

18:34 Uhr | 30.11.2020

Alternative zu herkömmlichen Weihnachtsmärkten

Glühwein-Außerhausverkauf unter Auflagen

Zur richtigen Weihnachtsvorbereitung hier bei uns in Deutschland gehören natürlich auch die Weihnachtsmärkte. Normalerweise gibt es fast in jedem Hamburger Stadtteil einen oder mehrere. Doch auch darauf müssen wir in diesem Jahr verzichten. Die offizielle Absage erteilte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher am Freitag während der Landespressekonferenz. Damit die Hamburger aber nicht komplett auf Glühwein verzichten müssen, bieten nun immer mehr Gastronomen einen Außer-Haus-Verkauf an. Doch auch der kann nur unter strengen Auflagen stattfinden.