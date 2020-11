Stadtgespraech

16:32 Uhr | 29.11.2020

1.750 Schülerinnen und Schüler nach Klasse 10 in Ausbildung

Corona erschwert Ausbildungsstart

Corona erschwert Schulabgängern den Wechsel in die Ausbildung. Insgesamt 1.750 Schülerinnen und Schüler sind in diesem Jahr nach Klasse 10 direkt ins Berufsleben gestartet. Damit liegt die Übergangsquote rund drei Prozent unter dem Vorjahreswert. „Aufgrund des Rückgangs der betrieblichen Ausbildungsplätze wäre die Übergangsquote noch schlechter ausgefallen, hätten wir nicht schon vorher gegengesteuert. So haben wir die Zahl der (…) Plätze in den rein schulischen Ausbildungsberufen um rund 800 (...) erhöht und damit den Rückgang der betrieblichen Ausbildungsplätze so gut es geht kompensiert“, so Schulsenator Rabe. Rund 40 Prozent dieser Schülerinnen und Schüler konnten so im zweiten Anlauf in eine Ausbildung wechseln.