Verkehr

13:49 Uhr | 29.11.2020

Aufwendige Entfernung für Bauarbeiter

Falsche Markierungsfarbe in der Waitzstraße

In der Waitzstraße haben Bauarbeiter am Sonntag die vorläufigen Markierungen der Übergangsparkplätze entfernt. Nachdem die neuen Poller eingesetzt worden waren und das Schrägparken wieder möglich war, sollte es an die Entfernung der gelben Markierungen gehen. Da die Farbe am Ende der Umbauarbeiten aber nicht wie üblich vom Asphalt angezogen werden konnte, mussten Bauarbeiter diese nun aufwendig wegschleifen. In den vergangenen Jahren ist es in der Waitzstraße zu mehr als 20 sogenannten Schaufensterunfällen gekommen. Dabei waren überwiegend Senioren mit ihren Autos von den Schrägparkplätzen in die Schaufenster der Geschäfte gefahren.