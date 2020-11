Verkehr

14:58 Uhr | 28.11.2020

S-Bahnen und Regionalzüge nicht betroffen

Warnstreik bei Bus und U-Bahn

Die Gewerkschaft ver.di hat am Adventssonnabend zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Dadurch stehen heute in ganz Hamburg die U-Bahnen und Busse still. In einem offenen Brief bitten die Beschäftigten des Nahverkehrs Hamburgerinnen und Hamburger um Verständnis.