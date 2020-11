Politik

18:37 Uhr | 27.11.2020

Feuerwerk an bestimmten Orten verboten

Konkrete Regelungen für Silvester

Das Silvesterfeuerwerk ist in diesem Jahr in Hamburg an bestimmten Orten verboten. Wie der Senat am Freitag bekannt gab, zählen dazu die Landungsbrücken, der Jungfernstieg, die Binnenalster, der Rathausmarkt, die Reeperbahn und der Alma-Wartenberg-Platz. Zudem soll die Polizei die Möglichkeit bekommen, Spontanfeuerwerke und örtliche Ansammlungen über eine spezielle Anordnungsbefugnis zu untersagen. Innensenator Grote appellierte am Freitag, auch an den Stellen, wo es erlaubt ist, zurückhaltender beim Thema Feuerwerk zu sein.