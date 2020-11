Politik

18:35 Uhr | 27.11.2020

Schulkonferenz soll über Einführung entscheiden

Wechselunterricht an einigen Schulen angekündigt

Die Schulbehörde begrüßt die Einigung der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin zur Schulpolitik und will die bisherigen Regelungen in Hamburg weiter präzisieren. So sollen rund 20 Stadtteilschulen und Gymnasien mit erhöhtem Infektionsgeschehen nun die Möglichkeit erhalten, einen Wechselunterricht einzuführen. Die Maßnahme kann dort ab der 8 Klasse für maximal sechs Wochen eingeführt werden. Ob letztendlich ein Wechselunterricht stattfinden wird, sollen Lehrer-, Eltern- und Schülervertretungen in der Schulkonferenz entscheiden.