Politik

18:18 Uhr | 27.11.2020

Senat beschließt neue Eindämmungsverordnung

Das gilt ab 01. Dezember in Hamburg

Der Senat hat am Freitag die Beschlüsse der Ministerkonferenz umgesetzt und die Eindämmungsverordnung angepasst. So gelten ab 01. Dezember strengere Kontanktbeschränkungen und eine ausgeweitete Maskenpflicht. Außerdem wurden Regeln für die Feiertage festgelegt. So sollen sich zwischen dem 23. Dezember und 01. Januar bis zu zehn Personen aus vier Haushalten treffen dürfen. Ausnahmen sollen für Kinder und direkte Familienzusammenhänge gelten. Auch Übernachtungen in Hotels zum Zweck von Familienbesuchen sollen in diesem Zeitraum möglich sein. Diese würden nicht als "touristische Reisen" gelten.