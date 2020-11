Gesellschaft

18:05 Uhr | 27.11.2020

"Es geht um frische Luft und sportliche Betätigung"

Skiferien in Österreich ohne Après Ski möglich

Die Diskussion über Skiferien in Österreich oder der Schweiz trotz der Corona Pandemie sind entbrannt. Noch ringt Bundeskanzlerin Angela Merkel um eine europäische Lösung, dieses Jahr keine Skiferien zu ermöglichen. Am Telefon ist Andrea Steiner, Geschäftsführerin Hotel Steiner in Österreich. Das Interview führt Verena Vorjohann.