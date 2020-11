Gesellschaft

15:59 Uhr | 27.11.2020

Machbarkeitsstudie steht noch aus

Bund bewilligt Gelder für Bornplatz-Synagoge

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat am Donnerstag 65 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge bewilligt. Die Stadt Hamburg müsste bei Umsetzung des Projekts die andere Hälfte der Finanzierung übernehmen. Jetzt sei der ganz große Schritt möglich, so der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Kruse. Katharina Fegebank, als Senatorin zuständig für jüdisches Leben in Hamburg, sprach von einem besonderen Tag für Hamburg und für das jüdische Leben in Deutschland. Mit der Zusicherung der Bundesmittel hätten alle Demokraten gemeinsam gezeigt, dass dieses Projekt für Hamburg wichtig sei. Eine Machbarkeitsstudie steht jedoch bislang noch aus.