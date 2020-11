Stadtgespraech

14:28 Uhr | 27.11.2020

Einsatzstab entscheidet über Umfang der Einschränkungen

Erneuter Warnstreik im ÖPNV

Aufgrund des angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr, müssen sich Fahrgäste der HOCHBAHN am Sonnabend darauf einstellen, dass keine Busse und U-Bahnen fahren. Laut HOCHBAHN werde jedoch ein Einsatzstab eingerichtet, der am Morgen des Streiktags entscheiden soll, ob doch ein eingeschränkter Betrieb ermöglicht werden kann. Über alle aktuellen Einschränkungen informiert die Hochbahn über die HVV-App, ihre Social-Media-Kanäle sowie über die Fahrgastanzeigetafeln in Bussen, Zügen und an Haltestellen. Der Streik stößt bei der HOCHBAHN auf Unverständnis, besonders angesichts der aktuellen Corona-Lage. Ein 24-stündiger Streik an einem Wochenende in der Vorweihnachtszeit treffe vor allem den Einzelhandel.