16:03 Uhr | 26.11.2020

So stehen die Hamburger zum Ausfall der Ski-Saison

Länder-Chefs raten von Ski-Urlaub ab

Ein großes Thema in den Beratungen der Ministerpräsidenten gestern war auch die anstehende Skisaison. Wenn es nach den Länderchefs ginge, sollen die Deutschen nach Möglichkeit auf einen Skiurlaub über Weihnachten und Silvester verzichten. Zu groß sei die Sorge, es könne ein zweites “Ischgl” geben. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach sich in ihrer heutigen Regierungserklärung dafür aus, dass alle Skigebiete in Europa bis Januar schließen sollten und man sich um eine gemeinsame Lösung bemühe. Da es in keinem anderen Bundesland prozentual so viele Skifahrer wie hier bei uns in der Hansestadt gibt, haben wir uns heute bei einigen Hamburger umgehört wie sie zum möglichen Skiurlaub-Ausfall stehen.