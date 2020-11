Blaulicht

14:49 Uhr | 26.11.2020

Feuer in Mehrfamilienhaus in Eilbek

Tote Person aus Brandwohnung geborgen

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus Eilbek hat die Feuerwehr am Mittag eine tote Person aus der Brandwohnung geborgen. Die Person hatte schwere Verbrennungen erlitten, und war von den Einsatzkräften bereits tot aufgefunden worden. Ob die Person aufgrund des Feuers ums Leben kam ist derzeit noch unklar. Die Leiche wurde zur Obduktion in die Rechtsmedizin gebracht. Den Brand konnte die Feuerwehr schnell löschen, ein übergreifen der Flammen auf Nachbarwohnungen konnte verhindert werden.