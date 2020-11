Gesellschaft

13:45 Uhr | 26.11.2020

360 Neuinfektionen gemeldet

Corona: Inzidenzwert sinkt auf 122,1

Das Infektionsgeschehen in Hamburg bleibt weiterhin hoch. So sind seit Mittwoch 360 weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Der Inzidentwert ist hingegen leicht gesunken und liegt derzeit bei 122,1. In den Hamburger Krankenhäusern werden, Stand Mittwoch, 314 Personen mit einer Covid-19-Infektion behandelt, 79 von ihnen auf der Intensivstation. Die Zahl der Todesfälle in Folge einer Corona-Erkrankung liegt laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin unverändert bei 281.