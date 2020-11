Gesellschaft

09:25 Uhr | 26.11.2020

Beschluss der Bürgerschaft

Lernferien auch im Frühjahr an Schulen

Hamburgs Schüler können auch im Frühjahr wieder das Angebot der so genannten Lernferien wahrnehmen. Das hat die Hamburgische Bürgerschaft am Mittwoch beschlossen. Die Schüler können im März kostenlos und freiwillig versäumten Unterrichtsstoff aufholen. Bereits im Sommer hatten rund 7.000 Schüler das Angebot genutzt, in den Herbstferien waren es knapp 4.000.