Sport

18:16 Uhr | 25.11.2020

Jansen bringt Wunschzettel am Weihnachtsbaum an

HSV erfüllt kleine Weihnachtswünsche

In fast genau vier Wochen ist es soweit. Dann steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Auch in diesem Jahr möchte der HSV in der Vorweihnachtszeit gemeinsam mit der Initiative Hamburger Weg wieder Wünsche von sozial benachteiligten Kindern erfüllen. Und das bereits zum 13. Mal.