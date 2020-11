Gesellschaft

18:14 Uhr | 25.11.2020

90 Klassen in Quarantäne

Corona: 54 Neuinfektionen an Schulen

An den Hamburger Schulen sind am Mittwoch 54 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das gab die Schulbehörde heute bekannt. Die neuen Fälle teilen sich auf 40 Schulen auf. Insgesamt sind in Hamburg 518 Personen aus dem schulischen Kontext an 177 Schulen mit Covid-19 infiziert. 90 Klassen befinden sich derzeit in Quarantäne. Seit Beginn des Schuljahres sind insgesamt rund 2.600 Corona-Infektionen an Schulen gemeldet worden.