Gesellschaft

18:02 Uhr | 25.11.2020

Hamburg will Aufmerksamkeit schaffen

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Das ist die traurige Wahrheit. Durch die Corona-Pandemie verschärfen sich die Probleme nur noch mehr. Stress, Isolation und Zukunftsängste sind nur einige von etlichen Faktoren, die die Gewaltbereitschaft in dieser Zeit erhöhen. Am heutigen internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen wird in ganz Hamburg ein Zeichen gesetzt. Aber auch Mut gemacht, sich Hilfe zu suchen.