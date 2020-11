Gesellschaft

17:53 Uhr | 25.11.2020

Und darf Namen von Geldgebern geheim halten

Urteil am Oberverwaltungsgericht

Urteil am Oberverwaltungsgericht: Die Uni Hamburg darf die Namen von Geldgebern, die Forschungsprojekte unterstützen, damit weiterhin geheim halten. Die Transparenzinitiative „FragDenStaat“ hatte - unter Berufung auf das Hamburgische Transparenzgesetz - dagegen geklagt und in erster Instanz Recht erhalten. Nun die Kehrtwende: Das Gericht folgte nach ersten Erkenntnissen der Argumentation der Uni, die sich auf eine Ausnahmevorschrift im Transparenzgesetz beruft. „FragDenStaat“ will nun den Urteilstext prüfen und dann weitere Anfragen an die Hochschule senden.