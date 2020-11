Gesellschaft

08:02 Uhr | 25.11.2020

Mehrere tausend Impfungen pro Tag

Medien: Massenimpfungen in Hamburg ab 15.12.

Der Start der Massenimpfungen in den Hamburger Messehallen soll am 15. Dezember erfolgen. Das meldet das Hamburger Abendblatt. Ein Sprecher der Sozialbehörde konnte den Termin noch nicht bestätigen. Laut Abendblatt sollen in den Messehallen jeden Tag mehrere tausend Menschen geimpft werden. Der Vorgang pro Person soll inklusive Aufklärung nur zehn Minuten dauern. Zusätzlich soll es mobile Impfteams geben. Wo diese genau eingesetzt werden ist noch unklar. Am Donnerstag soll die Impfstrategie erstmals öffentlich präsentiert werden.