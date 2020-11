Gesellschaft

08:01 Uhr | 25.11.2020

Zur Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten

Schulsenator Rabe fordert Reihentestungen

Schulsenator Ties Rabe fordert Reihentestungen an Hamburgs Schulen. Das sagte Rabe dem Abendblatt. Allerdings stünden dafür noch nicht die nötigen Ressourcen zur Verfügung. Der SPD-Politiker wolle seinen Vorschlag bei der Kultusministerkonferenz der Bundesländer am Abend einbringen. Die Antigentests sollen dabei helfen Infektionsketten nachvollziehen zu können. Am Dienstag meldete die Schulbehörde 47 Neuinfektionen an Hamburgs Schulen. Insgesamt sind aktuell 481 Personen aus dem schulischen Kontext mit COVID-19 infiziert.