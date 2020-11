Blaulicht

19:17 Uhr | 24.11.2020

Fuhlsbüttler Straße zwischenzeitlich gesperrt

Barmbek: Zwei Personen bei Unfall verletzt

In Barmbek ist es am Mittag zu einem schweren Unfall auf der Kreuzung Fuhlsbüttler Straße/Meister-Bertram-Straße gekommen, bei dem ein PKW umkippte und auf dem Dach liegen blieb. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, hatte die Fahrerin offenbar die veränderte Verkehrsführung im Bereich einer Baustelle nicht beachtet und war mit einem entgegenkommenden PKW zusammengestoßen, der verkehrswiedrig nach links abbiegen wollte. Die 79-jährige Fahrerin und ihr 71-jähriger Beifahrer wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 33-jährige Fahrer des zweiten PKWs blieb unverletzt. Die Fuhlsbüttler Straße musste zwischenzeitlich für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.