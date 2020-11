Gesellschaft

18:35 Uhr | 24.11.2020

Über Feiertage sind Lockerungen möglich

Adventszeit mit Teil-Lockdown steht bevor

Genau heute in einem Monat ist Heiligabend. Unter welchen Bedingungen wir das Weihnachtsfest in diesem Jahr feiern können, ist noch nicht klar. Fest steht aber, es wird definitiv anders als sonst. Morgen wollen Bund und Länder einen Corona-Winterfahrplan beschließen. Bis dahin will auch der Hamburger Senat keine möglichen neuen Regelungen über die Festtage kommentieren. Vielmehr machte ein Senatssprecher heute noch einmal deutlich, dass die Neuinfektions-Zahlen aktuell zwar etwas niedriger ausfallen, die Krankenhauszahlen aber weiter besorgniserregend steigen. Es sei also nach wie vor wichtig Kontakte zu reduzieren und gemeinsam auf Abstand zu bleiben.