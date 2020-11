Sport

17:37 Uhr | 24.11.2020

Weitere Meldungen vom Sport kurz und kompakt

Dudziak kommt mit Prellung glimpflich davon

Die Verletzung von HSV-Akteur Jeremy Dudziak ist nicht so schlimm, wie zunächst befürchtet. Der Mittelfeldspieler zog sich bei der 1:3 Heimniederlage gegen den VfL Bochum lediglich eine Prellung zu. Der 25-jährige könnte bereits am kommenden Sonntag in Heidenheim wieder zur Verfügung stehen.