Blaulicht

17:14 Uhr | 24.11.2020

Ursache noch unklar

Rahlstedt: Unfall auf der Bargteheider Straße

Auf der B75 zwischen Rahlstedt und Meiendorf ist es am Vormittag zu einem Unfall gekommen. Dort waren zwei PKW auf der Bargteheider Straße auf Höhe der Straße Oldenfelder Stieg miteinander kollidiert. Einer der Fahrer wurde in seinem auf der Seite liegenden Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr durch das Schiebedach gerettet werden. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.