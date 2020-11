Verkehr

16:20 Uhr | 24.11.2020

So kontrolliert die Polizei bis zu 100 Verstöße pro Stunde

Autofreier Jungfernstieg

Der Hamburger Jungfernstieg soll attraktiver werden. Das zumindest sind die Pläne des Senats. Dafür ist die Hamburger Flaniermeile direkt an der Alster seit dem 16. Oktober offiziell autofrei. Seither dürfen nur noch Lieferfahrzeuge, Taxen, Busse und Einsatzfahrzeuge die bekannte Hamburger Straße befahren. Soweit die Neuerung in der Theorie. In der Praxis sieht das allerdings anders aus: Immer noch passieren viele Privat-Fahrzeuge den Jungfernstieg. Deshalb sind auch weiterhin Polizei-Beamte im Einsatz. Sie kontrollieren, verwarnen und verteilen Bußgelder.