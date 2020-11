Verkehr

16:13 Uhr | 24.11.2020

So reagieren die Hamburgerinnen und Hamburger

ÖPNV: Erneuter Streik am Sonnabend

Schlechte Nachrichten für alle Kunden des Hamburger Nahverkehrs. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Hamburger HOCHBAHN und der VHH am kommenden Sonnabend erneut zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Dieser Schritt sei unumgänglich geworden, nachdem die Geschäftsführung der HOCHBAHN die Tarifverhandlungen nach der vierten Verhandlungsrunde am 18. November für gescheitert erklärt hatte, so die Gewerkschaft. Ob Busse und Bahnen fahren und in welchem Rhythmus ist noch nicht klar. Viele der Hamburger die wir heute gefragt haben, zeigten kein Verständis für den geplanten Streik. Auch bei der HOCHBAHN stößt der Streik auf Unverständnis, besonders angesichts der aktuellen Corona-Lage. Die Forderungen der Gewerkschaft seien unverhältnismäßig hoch. Der Vorschlag der HOCHBAHN angesichts der festgefahrenen Situation in ein Schlichtungsverfahren einzutreten, sei von ver.di ignoriert worden.