12:08 Uhr | 24.11.2020

Corona-Verluste nur noch halb so hoch wie im 2. Quartal

Hafen: Wende im Umschlag zeichnet sich ab

Der corona-bedingte Rückgang beim Seegüterumschlag im Hamburger Hafen nimmt ab. So verzeichnete der Hafen im dritten Quartal nur noch ein Minus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im zweiten Quartal war der Rückgang mit 16,2% noch doppelt so hoch. „Seit Juli sehen wir eine Stabilisierung in der Umschlagsentwicklung und damit einen insgesamt geringeren Rückgang beim Seegüterumschlag des Hamburger Hafens“, so der Vorstand der Hafen Hamburg Marketing Axel Mattern. Als Gründe seien die sinkenden Infektionszahlen im Sommer sowie das Auffüllen der Lager für das Weihnachtsgeschäft zu nennen. Die Entwicklung ab Juli lasse darauf hoffen, dass die Verluste des Hamburger Hafens am Ende des Jahres im einstelligen Bereich liegen werden.