Gesellschaft

18:25 Uhr | 23.11.2020

Sozialbehörde über Unterbringungsmöglichkeiten

Die Markthalle als Tagesaufenthaltsstätte

Die Stadt Hamburg hat aufgrund der Corona-Pandemie die Unterbringungsmöglichkeiten von Obdachlosen in diesem Winter ausgeweitet. So dient die Konzerthalle "Markthalle" in der Nähe des Hauptbahnhofes ab sofort als Tagesaufenthaltsstätte. Vielen Hilfsverbänden wie zum Beispiel Hinz und Kunzt reicht das noch nicht aus. Sie fordern zum Beispiel eine Öffnung von Hotels für Obdachlose in der Stadt.