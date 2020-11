Gesellschaft

17:58 Uhr | 23.11.2020

Wird die Tradition in diesem Jahr verboten?

Diskussion um Feuerwerk an Silvester

Auf der MinisterpräsidentInnen-Konferenz am Mittwoch soll auch über das Thema Feuerwerk an Silvester diskutiert werden. Laut der Beschlussvorlage würden sich die Länderchefs für ein Feuerwerksverbot einsetzen. Man wolle so die Einsatz- und Hilfskräfte entlasten, die Kapazitäten des Gesundheitssystems freihalten und Gruppenansammlungen und Partystimmung vermeiden. Eine Argumentation die auch hier in Hamburg bei vielen auf Zustimmung trifft.