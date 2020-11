Stadtgespraech

17:25 Uhr | 23.11.2020

Maskenpflicht auf dem Mühlenkamp aufgehoben

Abgeänderte Corona-Verordnung

Gesundheitsminister Jens Spahn zeigte sich heute optimistisch was einen Corona-Impfstoff angeht. So rechnet er noch in diesem Jahr mit den ersten Impfungen hier in Deutschland. Die jeweiligen Länder bereiten sich darauf vor, auch Hamburg. Währenddessen werden die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten am Mittwoch erneut mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über das weitere Corona-Vorgehen beraten. Eine Verlängerung des sogenannten “Teil-Lockdowns” wird immer wahrscheinlicher und wie aus einer Beschlussvorlage hervorgeht, sollen die aktuellen Beschränkungen offenbar noch weiter verschärft werden. Hier Hamburg gelten seit heute etwas veränderte Regelungen bei der Maskenpflicht, teils verschärfte Maßnahmen teils gelockerte Maßnahmen.