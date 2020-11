Politik

14:14 Uhr | 23.11.2020

CDU fordert Parlamentsbeteiligung

Erlass von Corona-Einschränkungen

Die Hamburger CDU fordert eine Beteiligung der Bürgerschaft vor dem Erlass neuer Corona-Maßnahmen, besonders wenn diese erhebliche Eingriffe in die Grundrechte erfordern. Ein entsprechender Antrag mit Gesetzesentwurf soll zur Bürgerschaftssitzung am 16. Dezember eingereicht werden. Es sei aus Sicht der CDU nicht länger hinnehmbar, dass diese massiven Einschränkungen in Form von Verordnungen durch den Senat an der Hamburgischen Bürgerschaft vorbei erlassen werden, so der Fraktionsvorsitzende Dennis Thering. Eine Regierungserklärung des Ersten Bürgermeisters alle paar Wochen ersetze keine Parlamentsbeteiligung.