Verkehr

12:36 Uhr | 23.11.2020

Von Montag bis Donnerstag und Sonnabend

A7 für mehrere Nächte gesperrt

Die A7 wird in dieser Woche für mehrere Nächte gesperrt. Geplant sind die ersten Sperrungen zwischen Montag und Donnerstag jeweils von 22-5 Uhr. Die Autobahn ist dann zwischen den Anschlussstellen Volkspark und dem Dreieck Hamburg-Nordwest nicht befahrbar. Am Wochenende ist dann der Elbtunnel in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gesperrt. Die Bauarbeiten dienen als Vorbereitung zur Erneuerung der Tunnelrampe. Der vier Kilometer lange Abschnitt an der Stelle soll achtspurig werden.