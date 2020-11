Gesellschaft

17:28 Uhr | 22.11.2020

Auch Inzidenzwert sinkt

Deutlich weniger Neuinfektionen zum Sonntag

Zum Sonntag meldet der Senat 172 neue bestätigte Fälle in Hamburg, deutlich weniger als zuvor. Allerdings fallen Angaben vom Wochenende durch Verzögerungen in der Regel niedriger aus. Der Inzidenzwert, also die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt allerdings weiter auf 130,6 Neuinfektionen. Dagegen steigt die Zahl der Personen die in Hamburgs Krankenhäusern behandelt werden auf 320 an, 89 davon in intensivmedizinischer Behandlung. Diese Angabe mit Stand vom Freitag.