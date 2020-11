Gesellschaft

14:19 Uhr | 22.11.2020

Teilweise aufgehoben, teilweise verlängert

Senat: Ab Montag Änderungen an der Maskenpflicht

Die Maskenpflicht im öffentlichen Raum wird ab Morgen/Seit heute teilweise aufgehoben. Das teilte der Senat am Sonntag mit. Konkret geht es um die Sankt-Pauli-Landungsbrücken, Mühlenkamp und den Bereich rund um die Muharrem-Acar-Brücke in Wilhelmsburg. Gleichzeitig wird die zeitliche Dauer in bestimmten Zonen, für die bereits eine Maskenpflicht besteht, ausgeweitet. Das betrifft unter anderem den Steindamm sowie die Bereiche rund um den Steintorplatz, das Schulterblatt und rund um den Alma-?Wartenberg-?Platz. Der Senat betonte allerdings auch: Eine großflächige ganztägige Maskenpflicht im öffentlichen Raum sei nach wie vor nicht vorgesehen.