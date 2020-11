Gesellschaft

21:19 Uhr | 21.11.2020

Zahlreiche Demos am Sonnabend

Sternbrücke, Paulihaus: Protest gegen Bauprojekte

Sanierung statt Neubau - um ein Zeichen für den Erhalt der Sternbrücke zu setzen, haben schätzungsweise rund 50 Gegnerinnen und Gegner des umstrittenen Bahnprojektes die historische Brückenkonstruktion und die umliegenden Gebäude am Sonnabendabend grün erstrahlen lassen. Die Farbe darf laut Initiatoren auch als Kritik am grünen Verkehrssenator Anjes Tjarks verstanden werden. Begleitet wurde die Aktion von Auftritten zahlreicher Hamburger Musikerinnen und Musiker. Zuvor hatten am Nachmittag mehrere hundert Menschen mit Schildern und teilweise kostümiert beim sogenannten „Walk of Shame“ gegen den geplanten Neubau auf dem Neuen Pferdemarkt und ebenfalls für den Erhalt der Sternbrücke demonstriert.